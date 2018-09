Chi è Yusaku Maezawa, il miliardario giapponese che andrà 'sulla Luna' con SpaceX

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa su queste pagine, Elon Musk e SpaceX hanno trovato il loro prima turista spaziale, che ha prenotato un viaggio attorno alla Luna. Da questa mattina, sappiamo che il primo turista spaziale sarà Yusaku Maezawa. Ma chi è?

Come abbiamo già scritto in questa news, è stato lo stesso Elon Musk a rivelare il nome del primo turista spaziale di SpaceX, che ricordiamo farà un viaggio attorno alla Luna della durata di una settimana a bordo di un razzo Big Falcon Rocket (BFR). Tuttavia, allo stato attuale appare abbastanza improbabile ipotizzare un lancio nel giro di pochi mesi, dato che il razzo non sembra essere ancora pronto per un viaggio di questa portata. Per questo motivo, in molti pensano che il viaggio avverrà nel 2023.

Ma chi è Yusaku Maezawa? Ebbene, stando a quanto riportato da The Verge, è un miliardario giapponese con un patrimonio che ammonta a circa 2,9 miliardi di dollari. Nel 1998 ha fondato l'azienda Start Today, che gestisce, tra le altre cose, il sito Zozotown, uno dei siti e-commerce più importanti in Giappone. È anche un avido collezionista d'arte e l'anno scorso ha speso 110,5 milioni di dollari per un dipinto del 1982 di Jean-Michel Basquiat intitolato Untitled.

Molto interessante la sua visione del viaggio, che ha trasformato in un'occasione per promuovere l'arte. Infatti, Maezawa ha dichiarato di aver "comprato tutti i posti disponibili" sul razzo e di voler invitare altri artisti a prendere parte della "missione". Per questo motivo, ha già aperto un sito ufficiale per il progetto #dearMoon. Non manca anche un trailer, che potete vedere qui sopra.

"Vorrei invitare da sei a otto artisti da tutto il mondo a unirsi a me in questa missione sulla Luna. [...] Questi artisti saranno invitati a creare qualcosa dopo il loro ritorno sulla Terra, e questi capolavori ispireranno il sognatore che è in tutti noi", ha dichiarato Maezawa. Inoltre, l'artista ha detto di non aver ancora deciso quali artisti invitare, ma gli piacerebbe rappresentare molti campi diversi, come pittori, musicisti, registi e altro ancora.