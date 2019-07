Chi è Zoda, l'ex YouTuber che sta spopolando come rapper

Il mondo dei rapper e quello degli influencer sono ormai molto vicini tra di loro. Un esempio lampante è sicuramente la storia di Zoda, un ex YouTuber che ha deciso di passare al rap e sta spopolando in Italia con le sue canzoni.

Prima di diventare l'artista conosciuto principalmente per le canzoni "Balla" (oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube) e "Black Widow (Prod. Sick Luke)" (oltre 1,5 milioni di visualizzazioni), Zoda, 23 anni, al secolo Daniele Sodano, è stato uno degli YouTuber più famosi in Italia per quanto riguarda il settore gaming. Fratello del noto Content Creator Sodin, Zoda ha infatti raccolto per diversi anni milioni di visualizzazioni, portando gameplay e contenuti di vario genere sul suo canale YouTube. Inoltre, l'ex YouTuber aveva anche partecipato al film "Game Therapy", rilasciato nel 2015.

Da qualche mese, però, il 23enne ha deciso di lasciare la sua carriera da YouTuber e di provare a sfondare nel mondo della musica rap. L'obiettivo sembra essere stato centrato, visto che il ragazzo ha riscosso sin da subito un buon successo ed è già riuscito a collaborare con produttori come Sick Luke e Big Fish.

Inoltre, Zoda ha anche pubblicato il suo primo album chiamato "Ufo", uscito il 21 giugno 2019 per Jive Records (Sony Music Italy). Da ex YouTuber/gamer, non poteva mancare un brano titolato "GTA".