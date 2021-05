Chia Coin è in grado di rompere gli SSD dopo 40 giorni di mining

Chia Coin continua a essere protagonista di una vasta serie di rapporti del settore criptovalute: dopo la presentazione dei primi SSD dedicati al mining di questa valuta, ora in rete si parla dei danni che tale attività reca al componente stesso riducendone notevolmente la longevità e il corretto funzionamento.

Secondo il sito cinese Fast Technology, ripreso da Guru3D, sebbene Chia Coin risulti una alternativa molto più ecologica rispetto al Bitcoin per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, problema su cui pure Elon Musk ha rilasciato qualche dichiarazione diversi giorni fa, allo stesso tempo è in grado di rovinare rapidamente HDD e SSD su cui viene “farmato”.

I dati raccolti dai produttori e dai miner sono chiari: un SSD da 512 GB, che in genere dura dai cinque ai dieci anni, se dedicato al mining può vederne la durata ridotta addirittura a soltanto 40 giorni. D’altro canto, un SSD da 1 TB che farma Chia Coin dura solo 80 giorni e un SSD da 2 TB circa 160 giorni. Insomma, crolli allarmanti della longevità delle soluzioni di archiviazione. Di conseguenza si teme una serie di ondate di acquisti da parte dei miner che porteranno a una mancanza di pezzi sul mercato, esattamente come nel caso delle schede grafiche.

Ora la speranza sta tutta sugli HDD e SSD dedicati al mining, nati da poche settimane e dall’efficienza ancora non pienamente confermata. Come se non bastasse, l’aumento della produzione di unità comporterà una successiva carenza di componenti base; un vero e proprio effetto a catena che potrebbe sconvolgere ulteriormente un mercato già in difficoltà.