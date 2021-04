Chia Coin, I produttori avvertono: con il mining verrà annullata la garanzia di HDD e SSD

La nuova criptovaluta Chia Coin che potrebbe causare una grave carenza di HDD e SSD sul mercato continua a crescere in popolarità. Nel mentre, però, i maggiori produttori di dispositivi per l’archiviazione stanno avvertendo i clienti che la sua estrazione potrebbe comportare non pochi problemi ai dischi, tra cui l’annullamento della garanzia.

L’annuncio è giunto nelle ultime ore, quando GALAX China ha pubblicato un comunicato con cui spiega, molto rapidamente, ciò che segue: “Se gli utenti utilizzano i nostri prodotti SSD per mining/farming e altre operazioni anomale, il volume di scrittura dei dati è molto più alto dello standard di utilizzo quotidiano e l'SSD rallenterà o verrà danneggiato a causa dell'eccessivo volume di scrittura dei dati. Post-vendita, in base alle nostre norme di garanzia della qualità del prodotto SSD, abbiamo il diritto di rifiutarci di fornire i relativi servizi di garanzia della qualità. Il diritto di interpretazione finale appartiene alla società”.

Insomma, il messaggio è chiaro: mentre Chia Coin cresce nella regione asiatica, in particolare in Cina, e le scorte di dispositivi di archiviazione vengono sempre più prosciugate, bisogna prestare attenzione alle conseguenze che queste operazioni di mining possono comportare. Del resto, come spiegato da GALAX China, il processo di mining di Chia Coin richiede una grande quantità di spazio libero ed esegue diverse operazioni di lettura e scrittura dove gli SSD consumer non risultano essere la scelta migliore

Essendo l'obiettivo di questi miner quello di ottenere dischi rigidi e SSD di data center, diversi produttori cinesi stanno già lavorando su SSD e dispositivi di archiviazione specifici per il mining, attualmente in produzione di massa. Sarà interessante osservare come si evolverà la vicenda e quanto questi nuovi prodotti saranno efficaci.