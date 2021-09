Chia Coin, miner si arrendono: fiumi di HDD e SSD usati in vendita 'come nuovi'

Vi ricordate del Chia Coin, la criptovaluta alternativa ed ecologica che qualche mese fa riscosse parecchio successo causando non pochi problemi nella produzione e vendita di hard disk? Ebbene, ora i miner stanno abbandonando anche questa valuta con un fiume di annunci di rivendita di SSD usati “rinnovati come nuovi di zecca”.

Stando a un rapporto pubblicato dal sito vietnamita VNExpress, i miner avrebbero iniziato a pubblicare tali annunci subito dopo il crollo del valore di Chia Coin da quasi 1.700 Dollari agli attuali 220 Dollari circa, nel tentativo di abbandonare tale attività per seguire altre criptovalute alternative. Per farlo, però, è necessario recuperare più soldi possibile rivendendo l’hardware da loro utilizzato anche a prezzi inferiori al valore di mercato attuale.

Questa scelta comporta ovviamente perdite ingenti, in quanto all’inizio del boom di Chia Coin il prezzo medio di un hard disk da 6 terabyte era di 286 Dollari circa, ovvero il 60% in più rispetto al prezzo retail, mentre oggi il prezzo è circa pari a 110 Dollari e potrebbe persino scendere. In altre parole, i miner potrebbero registrare anche 200 Dollari di perdita per singolo HDD.

Come se non bastasse, Chia Coin è una moneta famosa tra gli utenti perché è in grado di ridurre enormemente la durata di hard disk e SSD. Di conseguenza, con ogni probabilità i miner resteranno senza acquirenti e perderanno ancora più denaro dalla loro attività ormai conclusasi. Un evento simile si è verificato lo scorso luglio, quando in Cina tantissimi miner hanno iniziato a vendere in massa le loro schede grafiche a causa del blocco del mining attuato dal Dragone. Anche in tal caso, i rivenditori sono restati a bocca asciutta.

Ma a proposito di criptovalute, nella giornata odierna abbiamo visto la situazione del mercato crypto nel dettaglio, osservando la stabilità del Bitcoin e la crescita di altre valute come Ethereum e Cardano.