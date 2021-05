Chia Coin, TeamGroup presenta il suo primo SSD per il farming di criptovalute

Dopo aver appreso dell'incredibile ascesa di Chia Coin nel mondo del mining, accompagnato da un vero e proprio assalto agli SSD di tipo Enterprise, l'ultima novità in questo campo arriva da TeamGroup che ha sviluppato delle memorie dedicate proprio al mining.

Una prima volta, senza dubbio. Alcuni produttori avevano infatti annunciato di volersi allontanare da questa pratica, limitando la copertura in garanzia degli SSD utilizzati a questo scopo.

TeamGroup invece ha deciso di rispondere alla crescente domanda producendo il modello T-Create Expert PCI-E Gen 3, unica soluzione sviluppata appositamente per Chia Coin e le altre criptovalute farmabili tramite i dispositivi di archiviazione.

Come dichiarato dall'azienda "Negli ultimi anni, il mercato delle criptovalute ha guadagnato molta attenzione, portando a un continuo aumento del mining globale. Chia Coin, il cui trading è iniziato a maggio, è uno dei nuovi tipi di criptovalute. Il suo metodo di mining è diverso dalle precedenti criptovalute che utilizzano GPU e ASIC per completare i calcoli e guadagnare profitti. L'SSD PCIe EXPERT dalla durabilità eterna, sviluppato dal marchio secondario creatore di TEAMGROUP T-CREATE, è la scelta migliore per il mining da memorie di archiviazione ecocompatibile promosso da Chia".

Il meccanismo di consenso utilizzato da Chia infatti, definito Proof of Space and Time, permette di ottenere guadagni in proporzione allo spazio concesso al network.

TeamGroup non è la sola compagnia ad avventurarsi in questo settore. Anche altri produttori hanno annunciato che presto arriveranno sul mercato nuove soluzioni per il farming di Chia Coin scongiurando, si spera, la temuta carenza di SSD consumer.