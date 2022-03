Forse stiamo chiamando Machu Picchu nel modo sbagliato: qual è il nome vero?

Il sito archeologico di Machu Picchu nasconde ancora tanti segreti, anche legati al modo in cui lo conosciamo. Dopo la scoperta di strutture dimenticate avvenuta lo scorso gennaio, una nuova ricerca affermerebbe che il nome vero non sarebbe Machu Picchu, bensì un altro ben diverso.

Per comprendere la ragione di questo possibile errore è stato necessario ritornare sui documenti storici per analizzarli nuovamente, a partire dalle testimonianze dello storico americano Hiram Bingham che, nel 1911, giunse per la prima volta alle antiche rovine Inca con l’aiuto di contadini locali. Come spiegato dai ricercatori, al centro della pagina nel suo diario troviamo scritto “Macho Pischo”, dove quest’ultima parola ad alta voce si leggerebbe come “Pecchu” o “Picchu”.

Tuttavia, leggendo altre parti del diario troviamo una interessante conversazione con un certo Adolfo Quevedo, a capo di una città vicina, che si riferiva alle rovine come “Huayna Picchu”. Poco dopo, un altro contadino locale riferì che le rovine nelle vicinanze del loro cammino si chiamavano sempre “Huayna Picchu”. Bingham scrisse “Machu Picchu, Huayna Picchu” nel suo diario, ma poi lo stesso Arteaga scrisse soltanto “Machu Picchu” riferendosi al picco più grande che si vede nelle ben note fotografie, convincendo l’esploratore americano che quello fosse il nome delle rovine stesse.

A corroborare questa teoria sarebbero i documenti dei coloni spagnoli, i quali menzionano la città di “Picchu” o antica città di “Huayna Picchu”, senza fare riferimento alcuno a “Machu Picchu”. Pertanto, non ci sarebbero riferimenti alcuni a città Inca con il famoso nome a noi noto prima del 1912, quando Bingham rese nota la sua avventura al mondo intero. Insomma, il nome odierno sarebbe solo frutto di un malinteso tra l’esploratore e la popolazione locale, e forse le rovine dovrebbero chiamarsi “Huayna Picchu”.

Rimanendo nel mondo antico, sapevate che le Americhe una volta erano bloccate da un enorme muro di ghiaccio?