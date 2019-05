Chiamate il 190 per disattivare un'offerta? Vodafone vi addebiterà 3 Euro

Continuano le novità in casa Vodafone, dopo la recente tranche di rimodulazioni che hanno interessato anche le offerte di rete fissa. Quest'oggi l'operatore telefonico ha annunciato un nuovo sovrapprezzo che siamo certi farà storcere il naso a molti utenti.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tariffando, infatti, l'operatore telefonico rosso ha introdotto un nuovo costo da sostenere nel caso in cui si dovesse chiamare il 190 per disattivare un'offerta o ottenere supporto da parte di un'operatore.

Vodafone chiederà un costo di gestione della pratica di 3 Euro a richiesta. Di fatti, la società si è uniformata a quanto fatto da TIM in passato, che chiede 3,99 Euro ad operazione.

La novità è stata annunciata direttamente sul sito ufficiale, nella pagina dedicata alle note delle offerte e servizi, in cui è presente la dicitura che "se la disattivazione viene richiesta chiamando il Servizio Clienti Vodafone al 190, è previsto un costo di gestione della pratica da parte dell’operatore pari a 3€“.

Non è chiara la motivazione che ha spinto Vodafone a prendere questa scelta. Probabilmente però l'operatore telefonico mira ad incoraggiare l'utilizzo dei servizi smart come il numero telefonico 42070, il sito Vodafone.it ed ovviamente l'applicazione per smartphone MyVodafone, che consentono di gestire le offerte in maniera totalmente gratuita.