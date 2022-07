Chiamate pubblicitarie, attivo da oggi il nuovo Registro delle Opposizioni per cellulari

Mentre continuano i lavori al sito web del Registro delle Opposizioni, il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che da oggi 27 Luglio 2022 sarà operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni al telemarketing, che per la prima volta include anche i numeri di cellulare.

Il decreto attuativo prevede quindi l’estensione di questo sistema, già disponibile per i numeri di telefono fisso e l’indirizzo postale. Inserendo il numero di cellulare si annulla il consenso all’utilizzo dei dati da parte degli operatori, che dal loro canto saranno obbligati a consultare periodicamente il registro, e prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria.

Il servizio è ovviamente gratuito e pubblico, e come spiegato dal MISE, “i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni”.

Tuttavia, alcune analisi effettuate nei mesi passati hanno mostrato che il registro delle opposizioni per cellulari rischia il flop in quanto si applica solo ai call center ubicati in Italia e non anche a quelli esteri, che non saranno soggetti alle sanzioni previste.