Chiamate pubblicitarie continue agli utenti, l'AGCOM prepara la stretta dal 24 Marzo

L’odissea con le chiamate pubblicitarie moleste che stanno attanagliando gli utenti potrebbe presto finire, o per lo meno subire un ridimensionamento. È quanto scrive Il Sole 24 Ore in giornata odierna, secondo cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sarebbe pronta a riformare il Codice delle Comunicazioni.

Entro il 24 Marzo 2024 dovrebbero arrivare delle importanti novità che prevedono un maggiore potere da parte di AGCOM nei confronti dei call center molesti, a cui potranno essere irrogate multe per frode o abuso da 50mila Euro fino ad un milione di Euro a coloro che incappano in pratiche commerciali sleali e che non rispettano la normativa vigente in merito all’accesso ai numeri ed i blocchi. Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, infatti, il registro delle opposizioni si è rivelato praticamente inefficace dal momento che i call center continuano ad attingere dagli elenchi non tenendo conto delle scelte degli utenti.

Tra le altre novità del nuovo Codice dovrebbero arrivare anche delle nuove regole volte ad accelerare lo sviluppo ed installazione delle infrastrutture per il 5G. Per gli enti locali infatti viene previsto l’obbligo a trovare soluzioni alternative in caso di diniego in modo tale da evitare il blocco con l’installazione delle antenne.