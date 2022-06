Chiamate pubblicitarie, il nuovo registro delle opposizioni attivo dal 31 Luglio 2022

Stop alle chiamate indesiderate da parte dei call center anche su cellulare. Dal 31 Luglio infatti sarà attivo il nuovo registro delle opposizioni, che permetterà agli utenti di inserire nella lista dei numeri che non desiderano le chiamate pubblicitarie anche i cellulari.

Il funzionamento dovrebbe essere simile alla controparte per numeri fissi: i cittadini avranno la possibilità di registrarsi gratuitamente tramite il sito web, chiamata ad un numero verde direttamente dal cellulare per cui si richiede la rimozione dagli elenchi consultati dagli operatori di telemarketing, o tramite un modulo da inviare via posta elettronica. Viene data anche la facoltà di inserire più numeri di cellulare.

Previste anche nuove sanzioni per le società di telemarketing che violano la condotta e che telefonano anche coloro che hanno scelto di non ricevere le suddette chiamate: in questo caso sono previste sanzioni pecuniarie amministrative fino a massimo 20 milioni di Euro o fino al 4% del fatturato annuo dell’esercizio precedente.

Tuttavia, qualche settimana fa è emersa anche la notizia che il Garante sta lavorando ad uno scudo per le chiamate pubblicitarie che dovrebbe introdurre delle limitazioni extra riguardanti gli orari delle telefonate, ma anche all’utilizzo delle voci metalliche che partono in automatico quando si risponde e che infastidiscono gli utenti.