Chiamate pubblicitarie e truffe telefoniche, Microsoft ha sviluppato un'IA che le blocca

Dell’aumento esponenziale delle chiamate pubblicitarie abbiamo a lungo parlato su queste pagine, e nonostante l’introduzione del registro delle pubbliche opposizioni in Italia la situazione non è cambiata. Da Microsoft però arrivare un assist che potrebbe cambiare la situazione.

Il colosso di Redmond infatti ha presentato un nuovo servizio chiamato Azure Operator Call Protection, che basandosi sull’intelligenza artificiale mira a bloccare le chiamate spam o truffaldine. Tutto ciò avviene analizzando le conversazioni in tempo reale ed inviando degli alert all’utente se il mittente è sospetto.

Microsoft sta sperimentando il tool con BT Group e l’ha messo in mostra al Mobile World Congress di Barcellona in corso in questi giorni.

La notizia arriva nel bel mezzo di una vera e propria tempesta per gli utenti: uno studio di Hiya ha infatti analizzato 98 miliardi di telefonate in tutto il mondo e dimostrato che l’utente medio riceve circa 14 chiamate spam al mese. La Federal Communications Commission americana è intervenuto sulla questione bollando come illegali le chiamate robotiche effettuate utilizzando voci generate dall’IA.

Microsoft mira a fornire Azure Operator Call Protection come servizio per gli operatori, che a loro volta lo potranno offrire ai clienti. Utilizzando l’IA è in grado di ascoltare i segnali della chiamata per capire se è fraudolenta o truffaldina. La prima release prevede che il tool interrompa la chiamata per avvisare l’utente della possibile truffa: a questo punto sta al destinatario della telefonata scegliere se riagganciare o chiedere maggiori dettagli sul motivo per cui è stata etichettata in questo modo.

Si tratta senza dubbio di un’evoluzione molto interessante, oltre che una potenziale soluzione finale ad uno dei problemi più fastidiosi.