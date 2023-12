Le chiamate satellitari di iPhone sono sempre più potenti: arriva l'assistenza stradale

La connettività satellitare di iPhone è disponibile anche in Italia ed è disponibile su iPhone 14 ed iPhone 15, contribuendo a salvare non poche vite. Negli Stati Uniti arriva un’interessante novità ora infatti i possessori dei due smartphone possono utilizzare la connettività satellitare per accedere al servizio d’assistenza stradale di Verizon.

La notizia è stata scovata dai colleghi di MacRumors in una pagina di supporto, dove Apple spiega che è possibile sfruttare questa funzionalità sui dispositivi dov’è stato installato iOS 17.2 e con scheda SIM Verizon al suo interno.

Attualmente la feature è disponibile solo negli USA, dove Verizon offre un programma di assistenza stradale gestito da Signature Motor Club, una società di proprietà di Allstate che offre aiuto in caso di problemi con l’auto. Con il supporto alla funzione SOS Satellite, il sistema diventa ancora più completo e potente ed, oltre al sistema di rilevamento degli incidenti stradali, consente di ottenere assistenza immediata in caso di problemi.

Su queste pagine, qualche mese fa abbiamo spiegato come funziona la chiamata d’emergenza su iPhone. Ricordiamo che su iPhone 14 Apple ha prolungato il periodo d’uso gratuito delle chiamate satellitari. Non è chiaro però quali saranno i costi che saranno addebitati successivamente quando si uscirà dalla fase beta.