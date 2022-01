Le chiamate vi scocciano? Un semplice concept di iOS mostra un'idea geniale

Tra chiamate spam e disturbatori, non sono in pochi a essersi stancati della situazione. In questo contesto, sta circolando sul Web un'intrigante idea che potrebbe rivoluzionare il modo in cui intendiamo le chiamate.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e iMore, Dan Mall, CEO di Super Friendly, che tra l'altro ha affermato di aver "preso l'idea" dalla moglie, ha pubblicato su Twitter alcuni concept di iOS che mostrano una schermata aggiuntiva che si potrebbe "piazzare" prima di procedere con una chiamata. In parole povere, nell'immaginario di Mall verrebbe chiesto a chiunque voglia effettuare una call di digitare prima un breve testo che indichi il motivo della chiamata.

Quest'ultimo verrebbe poi riportato nella schermata in cui il ricevente può decidere se accettare o rifiutare la chiamata, come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia (che in questo caso descrivono l'idea meglio di mille parole). Per farla breve, l'obiettivo è quello di far comprendere subito alla persona che riceve la chiamata di cosa si tratta, senza le inutili perdite di tempo e "ansie da call" che un po' tutti riscontriamo nel quotidiano.

La trovata di Mall è tanto semplice quanto geniale. Pensate, ad esempio, alla possibilità di sapere in anticipo che chi vi sta chiamando è il corriere che vuole effettivamente consegnarvi il pacco e non il solito call center che vuole proporvi chissà quale strampalata offerta. La funzionalità verrà effettivamente presa in considerazione dalle Big Tech o rimarrà un semplice concept? Staremo a vedere: per il momento si tratta solamente di un'idea.