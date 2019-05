Chiamate ed SMS, scatta il tetto per le tariffe telefoniche nell'UE

Ora chiamate ed SMS hanno un costo massimo in tutta Europa. Sono entrati in vigore ieri i limiti alle tariffe per telefonare e mandare messaggi da e verso gli altri stati dell’UE, previsti dalla disciplina europea per il roaming, modificata a giugno del 2017.

Nel dettaglio le conversazioni non possono superare i 19 centesimi (iva esclusa) al minuto, sia da rete fissa che mobile. Per i messaggi possono essere addebitati al massimo 6 centesimi (più iva).

Il tetto entrato in vigore si attiva automaticamente, quindi gli utenti non devono fare operazioni particolari per evitare di pagare di più. Gli operatori hanno l’obbligo di comunicare i cambiamenti inviando un messaggio ai clienti.

Unica eccezione nel caso in cui si sia aderito ad offerte che già prevedono condizioni particolari per volumi fissi di chiamate o messaggi. In questo caso restano in vigore i prezzi prestabiliti, anche se è possibilecambiare piano tariffario con uno più conveniente.

Nelle intenzioni dell’UE queste nuove misure dovrebbero incentivare la comunicazione tra i cittadini europei, abolendo gli elevati costi per il roaming che venivano applicati dalle compagnie telefoniche. Una buona notizia per tutti i clienti italiani, che secondo una ricerca europea già pagano meno per navigare in internet.

In casi particolari è comunque previsto che possano essere applicate tariffe maggiorate. In tal caso l’operatore deve chiedere l’autorizzazione all’autorità di garanzia per le comunicazioni, l’AGCOM nel caso italiano. Tale possibilità viene data alle compagnie che hanno margini particolarmente bassi nel territorio nazionale o per le società specializzate nelle comunicazioni internazionali.