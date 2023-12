Storia delle parolacce: come si passa da normale a scurrile nel corso dei secoli

Le parolacce hanno visto una evoluzione molto netta nei secoli. Se è l'oscenità a caratterizzare un uso molto volgare del linguaggio, durante il Medioevo le imprecazioni si concentravano più sul sacro, con forme generiche del tipo "sangue di Dio". Fu solo nel XVIII secolo che il panorama delle oscenità si spostò verso le funzioni corporee.

In un'epoca in cui era l'onore a contare, per offendere qualcuno si andava a colpire la sua moralità con terminologie del tipo "furfante", "cornuto" o "falso". Le parole invece che descrivono situazioni di vita comune, come ad esempio "vado a pisciare" facevano solamente parte del contesto informale. Termini che indicano parti anatomiche o funzionalità biologiche, oggi considerate volgari, erano invece parte integrante del linguaggio e non erano percepiti come osceni.

Fu a partire dalla dalla seconda metà del '500 (e, in generale, con l'inizio dell'età moderna), che queste parole legate alla corporalità iniziarono ad assumere connotazioni volgari. Prime su tutte le parole con accezione sessuale (ad esempio, "scopare"): la parola inglese "fuck", ad esempio, comparve per la prima volta in un'annotazione di un testo scritto nel 1528 da un monaco anonimo, il quale fece un commento critico sull'abate di un monastero con l'espressione anglo latina "O d fuckin Abbot" (o fottuto abate) proprio per indicare un comportamento di scarsa moralità (ecco qual è la lingua più difficile da imparare al mondo).

Sempre rimanendo all'inglese, ma con uno sguardo anche verso il corrispettivo italiano, dire "siamo fottuti" (we're fucked) prima dei Tudor sarebbe stata un'espressione assolutamente normale, tuttavia successivamente questa formula fu rimpiazzata con "we are in hot water", "in a pickle" oppure "in straits" (il nostro "siamo alle strette"). Al posto invece di "cazzata" (nel senso di una cosa non vera), perfettamente accettato nel medioevo, si iniziò invece a usare "sciocchezze".



Dopo alcuni secoli in cui un certo "puritanesimo" l'ha fatta da padrone, almeno in occidente negli ultimi decenni del nuovo millennio, le parole volgari hanno ricominciato ed emergere anche in contesti pubblici, sociali e culturali, sdoganate da canzoni, film e persino personalità politiche.

La maggior parte delle lingue che oggi sono parlate in Europa, Asia e America (con delle eccezioni tipo il finlandese) provengono da un'unica grande lingua, chiamata "lingua indoeuropea": ecco la sua origine.