Chiara Ferragni: 16 milioni di follower su Instagram. In Italia è seconda solo a CR7

Chiara Ferragni continua a macinare numeri da record sul proprio account ufficiale Instagram. La popolare influencer italiana ha infatti da poco toccato quota 16 milioni di followers, di cui 8 milioni provenienti dal Bel Paese, secondo i dati di HypeAuditor.

Proprio nella penisola, la fashion blogger è seconda nella classifica degli account più seguita, travolta la scorsa estate dal ciclone Cristiano Ronaldo che resta saldamente al primo posto con 153,2 milioni di follower a livello mondiale. Dietro la Ferragni troviamo il marito Fedez, giudice di X-Factor e e rapper che da poco ha lanciato il nuovo album, fermo a 7,6 milioni di follower di cui 4,9 milioni di italiani.

In quarta posizione è presente un altro calciatore della Juventus, Paulo Dybala, a 26,9 milioni di follower, mentre chiude la top five Belen Rodriguez ad 8,1 milioni di seguaci.

Tuttavia se a livello italiano nella categoria "Beauty & Fashion" la Ferragni regna come regina incontrastata, non si può dire lo stesso se si estende il discorso a livello planetario, dove Kendall Jenner è stabilmente all primo posto con 103 milioni di follower, seguita dalla sorella Kylie a 125,4 milioni e Khloe Kardashian in terza posizione ad 85,9 milioni. La top five si chiude con Kourney Kardashian a 72,9 milioni di follower e Jennifer Lopez, a quota 85,7 milioni.

Chiara Ferragni però nella categoria è la prima ed unica italiana presente in top 50, un risultato che non può che farla sorridere.