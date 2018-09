Chiara Ferragni: l'account Instagram tocca 1 miliardo di impression durante il matrimonio

Dopo le statistiche pubblicate da Fedez a qualche ora dal matrimonio, la consorte Chiara Ferragni ha da poco pubblicato sul proprio account Instagram i dati registrati dal proprio profilo nel periodo del matrimonio.

La fashion blogger più famosa al mondo, attraverso una Storia pubblicata qualche minuto fa ha fatto sapere che nei giorni immediatamente precedenti e successivi al matrimonio con il giudice di X-Factor il proprio account ufficiale Instagram ha superato il miliardo di impression: il numero esatto è di 1.262.746.249. Un dato davvero impressionante, che certifica il successo social e mediatico ottenuto dalle nozze dell'estate, seguite da milioni di utenti da tutto il mondo e che confermano il successo di Chiara Ferragni.

Il profilo della fashion blogger italiana infatti vanta su oltre 14,6 milioni di followers.

In totale, le Storie ed i post riguardanti il matrimonio (battezzato Ferragnez ed a cui hanno contribuito una vastità di sponsor) hanno raggiunto 21.368.211 account tra il 28 Agosto ed il 3 Settembre, attirando milioni di like: la fotografia pubblicata subito dopo il fatidico "si" che ritrae i due sposi presso Dimora Delle Balze nel momento in cui vi stiamo scrivendo ha ottenuto 2.892.263 mi piace, con i dati che si aggiornano ad ogni swipe verso il basso.