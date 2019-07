Chiara Ferragni e Fedez diventano cosplayer in Giappone

Fedez e Chiara Ferragni sono attualmente in vacanza a Tokyo, in Giappone, dove stanno passando queste calde settimane di luglio. Sembrava essere tutto nella norma: la coppia stava pubblicando su Instagram le classiche foto di famiglia, fino a quando i due non hanno avuto l'idea di provare a "trasformarsi" in cosplayer.

Per chi non lo sapesse, questi ultimi sono coloro che cercano di "interpretare" nella vita reale i personaggi immaginari provenienti da qualsiasi medium, dai manga agli anime passando per i videogiochi, spesso emulandone non solamente il look ma anche il comportamento. Ebbene, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso inizialmente di "trasformarsi" in Kakashi (Naruto) e Chun-Li (Street Fighter). Successivamente, la Ferragni ha anche voluto diventare una cosplayer di Sailor Moon, che l'influencer ha detto essere il personaggio preferito della sua infanzia.

La scelta del rapper e di sua moglie non è ovviamente passata inosservata sui social, dove la foto con più "mi piace" è quella di Chiara Ferragni che diventa Sailor Moon, che al momento in cui scriviamo conta oltre 650.000 "cuoricini". Insomma, la coppia è tornata a far parlare di sé durante questa vacanza in Giappone, dove è presente anche il figlio Leone. Chissà che Fedez e Chiara Ferragni non decidano di fare altri cosplayer in futuro. Le statistiche di Instagram sembrano apprezzare.