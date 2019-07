Chiara Ferragni e Fedez diventano 'Transformers' per un giorno su Instagram

Dopo essersi "trasformati" in Kakashi e Chun-Li, Chiara Ferragni e Fedez sembrano averci preso gusto nel fare i "cosplayer". Infatti, i due hanno postato un video in cui "diventano Transformers". Il tutto grazie a un noto artista che aveva già collaborato con il rapper diverso tempo fa.

Il video, pubblicato qualche ora fa sul profilo Instagram ufficiale di Fedez, ha già superato le due milioni di visualizzazioni e ha fatto incuriosire gli appassionati dei Transformers e non solo. Nel contenuto multimediale, Chiara Ferragni e Fedez sono al centro di un incontro a lume di candela, ma il rapper indossa un casco simile a quelli montati dai Transformers, mentre l'influencer dispone di una sorta di jetpack.

Inutile dire che il breve video ha scatenato la curiosità del mondo del Web, interessato a scoprire chi ci sia dietro a questa trovata. Ebbene, lo stesso Fedez ha taggato nel suo post l'artista Nicholas King (Nichels), noto sul web per le sue creazioni "strampalate" realizzate per personaggi come il rapper Lil Gnar e lo YouTuber Jake Paul. Inoltre, in passato King aveva già collaborato con Fedez per il video della protesi al braccio, che era diventato virale qualche settimana fa. Insomma, sembra proprio che i due si siano trovati bene in questa collaborazione.