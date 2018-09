Chiara Ferragni da Instagram alla TV: in arrivo un docufilm su Netflix o HBO

La storia di Chiara Ferragni è quanto meno singolare e merita di più approfondimenti, in quanto racconta la vita di una ragazza che grazie ai social network (Instagram in primis) è riuscita a diventare al fashion blogger più importante del mondo, con 14 milioni di followers e milioni di interazioni per i propri post.

A far aumentare il successo, soprattutto in Italia dove nei primi tempi era meno conosciuta, ci ha pensato anche matrimonio con Fedez, i cui post hanno registrato numeri social da capogiro.

Secondo quanto riferito dal settimanale Gioia, Chiara Ferragni sarebbe pronta ad approdare anche in televisione. Netflix ed HBO, due delle più importanti reti di distribuzione e produzione di contenuti, si starebbero dando battaglia per assicurarsi i diritti di produzione del documentario che dovrebbe raccontare la vita della coppia e del figlio Leone.

Alla fashion blogger più popolare di Instagram sarebbero stati fatti firmare già i primi contratti: si parla di un accordo da 400 mila Euro per la vendita dei diritti d'immagine. Le riprese inoltre sarebbero cominciate già nel corso del matrimonio più social della storia recente, motivo per cui il fatidico "si" non è stato trasmesso in diretta social o televisiva da nessuna parte.

Il progetto prevederebbe anche alcune riprese a Parigi, New York, Milano e Cremona, oltre che chiaramente Los Angeles.

La fashion blogger inoltre avrebbe intenzione di filmare personalmente la pellicola, al punto che sarebbe stata scelta una vera e propria regista ombra: Elisa Amoruso.

L'ufficialità ancora non è arrivata, ed ovviamente l'annuncio con ogni probabilità sarà comunicato tramite il classico post su Instagram o attraverso le Stories.