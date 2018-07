Chiara Ferragni nella top 10 influencer più pagati su Instagram: cachet ed engagement

Che Instagram sia una fonte di guadagno per molti influencer è oramai sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, è molto difficile fare i "conti in tasca" a queste realtà, ma la società di social media intelligence Blogmeter ha deciso di provare a stimare il cachet per post di star come Chiara Ferragni.

L'indagine è stata condotta basandosi sui dati di prezzo del servizio HopperHQ nel periodo tra il 12 dicembre 2017 e l'11 gennaio 2018. Ebbene, sul gradino più alto del podio troviamo Huda Kattan con un cachet per post di circa 18.000 dollari, un engagement (somma di like e commenti su Instagram) di 54 milioni di utenti e 25,7 milioni di follower. A seguire troviamo Cameron Dalls con 17.000 dollari, 24 milioni di utenti e 20,9 milioni di follower. Al terzo posto Jennifer Selter, con 15.000 dollari, 6,3 milioni di utenti e 12 milioni di follower.

L'unica italiana, Chiara Ferragni, compare al sesto posto, con un cachet per post di circa 12.000 dollari, un engagement di 40,2 milioni di utenti e 13 milioni di follower. Insomma, cifre da capogiro che non fanno altro che confermare l'importanza di Instagram per gli influencer.

Gli altri nomi presenti in classifica sono Nash Grier, Zoe Sugg, Julie Sarinana, Aimee Song, Danielle Bernstein e Liz Eswein. Da notare come siano stati presi in esame personaggi famosi esclusivamente legati al mondo del digital, tralasciando, ad esempio, campioni sportivi, che probabilmente riescono a superare anche di molto queste cifre. Oltre a questo, vi ricordiamo che quelle riportate sono delle stime e vi invitiamo dunque a prenderle con la dovuta cautela.