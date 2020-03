Chiara Ferragni ha i suoi Oreo ufficiali e una capsule collection in edizione limitata

Dopo l'ormai famosa acqua e il documentario sulla sua carriera, Chiara Ferragni torna al centro dell'attenzione dei social network per via di un'altra collaborazione. Infatti, la popolare influencer ha stretto un accordo con Oreo, che prevede la realizzazione di diversi prodotti.

In particolare, stando a quanto dichiarato dalla stessa influencer in alcune Storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale e come potete vedere anche dalle immagini presenti in calce alla notizia, Oreo ha deciso di collaborare con Chiara Ferragni per realizzare un'edizione limitata dei suoi famosi biscotti. Chiaramente, il design della confezione è stato "rinnovato per l'occasione". "Questo speciale pacchetto sarà disponibile a partire dalle prossime settimane", ha scritto l'influencer in una Storia di Instagram. Il prezzo è lo stesso di quello di un normale pacchetto di Oreo.

Non è finita qui: ci sono "ricchi premi e cotillon" per chi acquista almeno due confezioni di qualsiasi tipo di Oreo. A tal proposito, la Ferragni ha mostrato un sito che permette, presentando la prova d'acquisto, di ottenere la capsule collection Oreo by Chiara Ferragni. "Quando un'icona del gusto incontra un'icona fashion, nasce un'esclusiva capsule collection, che mixa tutto il divertimento di Oreo con lo stile unico di Chiara Ferragni", si legge nel portale coinvolto.

Inutile dire che sui social network non si sta parlando d'altro.