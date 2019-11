Chiara Ferragni sbarca su TikTok: superati i 168mila fan in meno di 24 ore

Anche Chiara Ferragni è sbarcata su TikTok. La popolare influencer italiana, fresca del successo del documentario "Chiara Ferragni - Unposted", ha infatti annunciato tramite il proprio profilo Instagram l'approdo sulla piattaforma social cinese. L'arrivo è stato accolto calorosamente dai fan ed utenti di TikTok.

In meno di ventiquattro ore, la milanese ha totalizzato 168,1mila follower e 290,6mila mi piace per l'unico video pubblicato, che è stato visto da 1,7 milioni di persone e la ritrae nel backstage della premiere del film tenuta a Roma qualche giorno fa sulle note di "Absolutely Anything".

Numeri che dimostrano ancora una volta come il fenomeno Ferragni sia globale ed esuli da Instagram: la trentaduenne infatti nell'ultimo anno ha aumentato in maniera esponenziale il proprio bacino d'utenza non solo in Italia e Stati Uniti, dove già godeva di una popolarità importante, ma anche nelle nazioni asiatiche. E proprio quest'ultimo aspetto potrebbe essere stato centrale nella scelta di aprire un profilo TikTok.

La Ferragni si aggiunge alla lunga lista di VIP italiani ed influencer che nell'ultimo mese hanno aperto un profilo social sull'applicazione asiatica che sta facendo vacillare l'impero di Facebook grazie ai suoi 1,5 miliardi di download a livello mondiale.

La scorsa settimana abbiamo raccontato su queste pagine anche l'approdo dell'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini su TikTok.