Chiara Ferragni tra le dieci fashion influencer più rilevanti del 2018 di Lyst

Come ogni anno, la popolare piattaforma di ricerca legata alla moda Lyst ha stilato la classifica delle fashion influencer più rilevanti del 2018, tenendo conto non solo di Instagram ma anche dei dati provenienti dalle ricerche sul web e le visite alle pagine.

Al primo posto si piazza Kylie Jenner, forte della collaborazione con i brand più popolari al mondo, che le hanno permesso di totalizzare 2 milioni di ricerche, un dato che ha spinto Forbes a dedicarle una copertina anche grazie al suo patrimonio crescente che potrebbe permetterle di diventare la più giovane miliardaria dai tempi di Mark Zuckerberg.

Secondo posto per Kim Kardashian, che ha ottenuto l'Influencer Award da parte del Council of Fashion Designer of America (CFDA). La giovane può contare su oltre 120 milioni di follower su Instagram, un vero e proprio impero.

Terzo posto per Meghan Markle, l'ex attrice di Suits che si è sposata con il principe Harry e che è considerata un vero e proprio fenomeno mediatico. Nel rapporto LYST cita il fatto che ogni vestito da lei indossato ha registrato un'impennata delle vendite ed un boom di ricerche del 200% per i brand associati.

Quarta posizione per Cardi B, un popolare rapper e personaggio televisivo americano, che ha guidato un'impennata delle vendite per i vestiti da lei indossata.

A metà classifica trova posto Beyoncè, anch'essa molto influente per i suoi look. Il video musicale di Apeshit insieme al marito Jay-Z ha ottenuto un'attenzione mediatica enorme.

Al sesto posto trova spazio l'unica sportiva: Serena Williams, che ha fatto parlare di se non solo per i risultati ottenuti sul campo, ma anche per i look.

Settimo posto per la nostra connazionale Chiara Ferragni, che quest'anno è stata sotto i riflettori per il matrimonio-evento con il rapper Fedez, la nascita del figlio Leone e gli abiti da sposa indossati che hanno fatto schizzare le ricerche dei brand del 109%. La Ferragni è inoltre l'unica fashion blogger ad essere presente in classifica.

In ottava posizione troviamo l'attrice Blake Livey, che ha costruito la sua influenza nel corso del tour promozionale di A Simple Favor.

Nono posto per Rihanna, tornata in auge con la linea di cosmetici ed intimo. Lyst si sofferma sul fatto che l'abito indossato per la festa di compleanno per i 30 anni è andato letteralmente a ruba.

Chiude la top ten Ariana Grande, con 136 milioni di follower su Instagram, che ha guidato una nuova moda: la felpa oversize che ha registrato un aumento dei click del 130%.