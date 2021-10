La chiave del successo dei dinosauri? I primi a darsi agli 'asili nido' e alla socialità

I dinosauri sono uno dei gruppi animali più incredibili e diversificati che siano mai vissuti sulla Terra. Hanno sempre generato fascino e scalpore, portando alcuni fossili ad essere venduti per cifre astronomiche, come per l’asta di Big John il triceratopo più grande mai scoperto. Una nuova scoperta svela la chiave del successo dei dinosauri.

Al principio del nuovo millennio, un team di archeologi individuò un sito di nidificazione in Patagonia, risalente a 190 milioni di anni fa. L’area conteneva un gran numero di resti scheletrici, adulti e giovanili, di Mussaurus patagonicus, antico antenato dei sauropodi conosciuti, e 100 uova di specie ignota.

Un team di ricerca internazionale, guidato da Diego Pol, paleontologo del CONICET e scopritore del sito, in collaborazione con i ricercatori dell’European Synchrotron Radiation Facility, ha analizzato i reperti rinvenuti, in particolare le uova. Queste ultime non solo mostrarono corrispondenza con Mussaurus, ma presentavano embrioni della stessa specie al loro interno. La medesima conservazione embrionale fossile è avvenuta in un uovo di tartaruga di 145 milioni di anni.

La scoperta ha permesso di ipotizzare l’attitudine della specie a vivere in branchi, esprimendo spiccate doti sociali.

Studi passati avevano già confermato l’attitudine di alcune specie del Cretaceo a vivere in branchi, ma non era ancora chiara l’origine di questo comportamento. Grazie alle ultime analisi sui ritrovamenti in Patagonia è stato possibile ipotizzare non solo che i primi dinosauri vivessero in branco, ma che fosse la chiave del loro successo.

Dall’unione delle scansioni in tomografia computerizzata delle uova e dello studio fossile sul sito, i ricercatori hanno potuto appurare che l’area, al tempo vicina ad un lago, era adibita alla nidificazione e, data la compresenza di svariati esemplari in diverse fasi della loro vita, veniva occupata stagionalmente dagli esemplari nel periodo della riproduzione.

I ricercatori hanno, inoltre, appurato che gli esemplari erano raggruppati in base alla loro età, con una concentrazione dei cuccioli in determinate aree presso i nidi, adibite ad “asili nido”, e presidiate da un certo numero di adulti. Gli adulti, invece, erano localizzati, in coppie o singolarmente, in un’area di appena un chilometro quadrato.

Dai dati ottenuti, in aggiunta alla determinazione dell’età mediante studi istologici dei cerchi concentrici del tessuto osseo, i ricercatori hanno potuto comprendere le dinamiche di organizzazione dei branchi, potendola considerare il primo segno di comportamento sociale nei dinosauri.

“Questi non sono i dinosauri più antichi, ma sono i dinosauri più antichi per i quali è stato proposto un comportamento da branco. Mussaurus appartiene alla prima famiglia di dinosauri erbivori di successo, quindi postuliamo che essere socievoli e proteggere i loro piccoli insieme come un branco potrebbe essere stato parte del motivo per cui questi dinosauri dal collo lungo erano così comuni in tutti i continenti" conclude Pol.