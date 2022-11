Chiavetta USB Bob Minions da 16GB scontata del 40% su Amazon

Non ci sono solamente le offerte del Black Friday su Amazon, in quanto sul popolare portale e-commerce fanno capolino anche iniziative promozionali che non vengono indicate come legate al periodo. In questo contesto, si fa notare uno sconto sulla chiavetta USB dei Minions (Bob).

A tal proposito, il prezzo del prodotto, che dispone di 16GB di memoria, è ora pari a 11,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, generalmente il costo della chiavetta sarebbe di 19,99 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 40%.

In ogni caso, al netto della chiavetta di Bob, è possibile scegliere tra diversi altri personaggi legati al mondo dei Minions, da Gru a Otto, passando per Phil e Kevin. Tuttavia, non è detto che tutte le chiavette siano effettivamente in sconto, in quanto ognuna ha un prezzo specifico. Potrebbe però interessarvi in generale, se state cercando chiavette USB legate a personaggi noti, approfondire lo store di Tribe su Amazon.

Per il resto, se siete alla ricerca di metodi per restare aggiornati sulle offerte di questo periodo, potreste voler "fare un salto" sulla pagina di riassunto del Black Friday 2022. Inoltre, potreste magari voler dare un'occhiata anche al canale Telegram delle promozioni.