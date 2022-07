Chiavette USB del Joker e di altri personaggi noti in sconto su Amazon

Dopo aver trattato alcuni sconti di Amazon su prodotti Samsung, torniamo ad approfondire quanto proposto dal noto portale e-commerce in termini di offerte tech. Infatti, ci sono diversi sconti relativi a chiavette USB dedicate a personaggi noti.

Più precisamente, su Amazon abbiamo notato lo store di Tribe, che in questo periodo sta mettendo in offerta diversi prodotti su licenza legati a personaggi popolari. Si va da personaggi DC ai Looney Toones, dunque si fa riferimento a prodotti che potrebbero risultare simpatici e magari interessanti per effettuare un regalo tech diverso dal solito e non troppo costoso.

Esempi di chiavette USB dedicate a personaggi noti in sconto su Amazon

In ogni caso, potrebbe interessarvi sapere che tra le licenze di Tribe ci sono anche Harry Potter, Minions e Game of Thrones, dunque la possibilità in termini di scelta non manca di certo. Per il resto, non ci sono solamente chiavette USB su licenza, dato che nel succitato store fa capolino anche una sezione dedicata ai power bank.