Chicago sta sprofondando nel terreno a causa di un fenomeno davvero particolare

Un fenomeno silenzioso ma potenzialmente pericoloso minaccia Chicago. Il terreno su cui sorgono grattacieli e strade trafficate sta lentamente cedendo, non a causa di terremoti o frane, ma a causa di un fenomeno noto come "cambiamento climatico sotterraneo".

Questo fenomeno, causato dal calore che irradia dalle strutture umane come edifici e trasporti sotterranei, sta causando un riscaldamento del terreno che, a sua volta, provoca una contrazione del suolo argilloso su cui sorge la città.

Alessandro Rotta Loria, ingegnere presso la Northwestern University e leader della ricerca, ha definito tutto questo un "pericolo silenzioso". Il terreno si sta deformando a causa delle variazioni di temperatura e nessuna struttura civile o infrastruttura esistente è progettata per resistere a tali variazioni.

Il fenomeno, diverso ovviamente dal cambiamento climatico atmosferico causato dai gas serra prodotti dalla combustione di combustibili fossili, potrebbe creare sfide per la durata delle strutture nelle città di tutto il mondo (anche New York sta affondando!).

Gli scienziati hanno installato una rete di 150 sensori di temperatura sopra e sotto il centro dell'area del centro città. Hanno raccolto dati sulla temperatura per tre anni, costruendo poi un modello per capire la situazione dal 1951, anno di completamento delle gallerie della metropolitana. Non solo: hanno anche utilizzato il modello per prevedere le temperature future fino al 2051 e capire come faccia il terreno a spostarsi in risposta al calore.

I risultati mostrano che le temperature del terreno sotto la città stanno aumentando di circa 0,25 gradi Fahrenheit ogni anno. Alcune località sotterranee hanno raggiunto temperature fino a 27 gradi più calde rispetto ad aree non soggette al fenomeno. Le simulazioni hanno mostrato che temperature più calde potrebbero causare un'espansione del terreno fino a 12 millimetri in alcune località, e una contrazione e un abbassamento fino a 8 millimetri in altre aree.

Il cambiamento climatico sotterraneo è stato collegato a cambiamenti nella crescita delle piante e all'inquinamento termico delle acque sotterranee, causando problemi con l'infrastruttura dei trasporti, surriscaldando i binari della metropolitana e costringendo i treni a rallentare o fermarsi del tutto.