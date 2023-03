Chiedere a ChatGPT su Bing di creare immagini? Adesso si può fare in Italia

Siamo già scesi nel dettaglio su queste pagine dell'arrivo di Image Creator su Bing, ma adesso Microsoft sta estendendo in modo importante il rollout della funzionalità, in modo integrato al chatbot ChatGPT potenziato, anche in Italia. In parole povere, ora è possibile chiedere all'IA di generare un'immagine durante una conversazione.

Nella serata italiana del 24 marzo 2023 abbiamo infatti ricevuto una notifica dall'applicazione ufficiale di Bing, in cui si legge che risulta adesso possibile accedere al tool Image Creator anche direttamente durante una conversazione con l'IA da dispositivi mobili. Le chat con ChatGPT potenziato su Bing diventano dunque ora maggiormente "visive".

Di mezzo c'è infatti l'IA generativa, ovvero uno strumento che può generare immagini a partire da un input testuale. In ogni caso, al netto del sito Web ufficiale di Image Creator (che avevamo già approfondito in precedenza e può funzionare anche in modo slegato dal chatbot), si può adesso chiedere direttamente a ChatGPT potenziato di generare un'immagine.

Da notare che attualmente il tutto funziona solamente con preset "Creatività" e in inglese, visto che provando a inserire un input in italiano si viene notificati del fatto che Microsoft è al lavoro per offrire Image Creator in più lingue. Potete in ogni caso dare un'occhiata alla conversazione presente negli screenshot in calce alla notizia per maggiori dettagli.

Come si evince da questi ultimi, in italiano ChatGPT su Bing può un po' "confondersi", quindi è bene chiedere al chatbot di generare un'immagine inserendo tra virgolette l'input in inglese, ma facendo la richiesta in italiano. In alcuni contesti, l'IA sembra tra l'altro consigliare all'utente di "usare parole italiane per ottenere risultati migliori", nonostante, come già detto, il tutto non sia supportato.

Al netto di questo, per ogni input vengono mostrate 4 immagini. Al momento in cui scriviamo, premendo su di esse non risulta possibile ingrandirle o altro, ma è comunque possibile vedere il risultato direttamente nel contesto della conversazione. Interessante, tra l'altro, il fatto che, sempre "muovendosi" tra italiano e inglese, sia possibile chiedere di fare modifiche alle immagini, anche se in alcuni contesti l'IA non sembra comprendere bene il tutto e alcuni suggerimenti forniti da ChatGPT potenziato su Bing non funzionano come ci si aspetterebbe.

Questo perché l'IA sembra generare nuove immagini ogni volta, anziché modificare quelle precedenti. Insomma, per il momento in italiano è tutto un po' "confuso", ma di certo si tratta di una possibilità che non passa inosservata.