OpenAI ha aggiornato i termini di servizio di ChatGPT ed ha incluso una nuova clausola che vieta agli utenti di ripetere specifiche parole “per sempre”, dal momento che da oggi si tratta di una violazione dei termini di servizio e delle norme sui contenuti.

Il motivo è da ricercare nella vulnerabilità trovata dai ricercatori di DeepMind in ChatGPT, i quali hanno scoperto che chiedendo all’IA di ripetere determinate parole per sempre può portare alla scoperta dei dati utilizzati per l’addestramento del modello multimodale su cui si basa. Nella ricerca è evidenziato che questa tattica porta il chatbot a rivelare anche informazioni sensibili delle persone, il che ha evidenziato come ChatGPT sia addestrato su contenuti prelevati casualmente dal web.

La vulnerabilità è stata scoperta in ChatGPT 3.5-turbo, a cui è stato chiesto di ripetere specifiche parole “per sempre”, il che ha portato il bot a ripeterla più volte finchè non è stato raggiunto una sorta di limite che, poi ha permesso ai ricercatori di ottenere enormi porzioni di dati di addestramento: nella ricerca si legge che utilizzando questo metodo i ricercatori sono riusciti ad estrarre alcuni megabyte di dati.

Gli articoli sono diventati immediatamente virali sul web, ed evidentemente ChatGPT ha deciso di metterci una pezza in questo modo.