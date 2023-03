Chiedere questa cosa a ChatGPT crea dei risultati abbastanza inquietanti

L'intelligenza artificiale ha ancora molti problemi. Non solo con le mani, che non riesce a fare, ma anche con un'altra richiesta da parte degli utenti: ovvero schemi lavorabili all'uncinetto, così come riporta il The Guardian.

Tutto è iniziato quando un'appassionata di uncinetto chiamata Alexandra Woolner, che è diventata virale a gennaio con un video TikTok proprio sulla questione, ha spinto il chatbot di OpenAI a disegnare un modello per un tricheco all'uncinetto e l'intelligenza artificiale ha fornito, secondo quanto riportato, una figura davvero orribile e molto lontana dalla richiesta, a tratti inquietante.

Ovviamente nessuna figura demoniaca si è impossessata dell'intelligenza artificiale: ChatGPT è costruito per prevedere - piuttosto che richiamare perfettamente le informazioni - e non è molto bravo con i numeri. I motivi all'uncinetto fanno molto affidamento su rapporti adeguati e una precisione millimetrica... cosa che ChatGPT non è in grado di produrre di fare.

Inoltre, c'è anche da considerare che quello che vediamo è un'approssimazione in base ai dati di addestramento del chatbot, e non una vera rappresentazione. Ne conseguono rappresentazioni caotiche, quasi oniriche, degli animali richiesti. Ciò si verifica, come detto, anche quando si provano a far disegnare della mani all'IA.

Fortuna che con la scrittura a mano è più brava. Insomma: appassionati di uncinetto per adesso meglio procurarsi i modelli per le vostre opere con i vecchi metodi.