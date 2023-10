Chiedo per un amico, posso acquistare immobili sulla Luna?

Sei nel tuo lettino, sulle pareti della tua stanza ci sono ancora le stelle adesive fluorescenti, assai popolari nei primi anni del decennio scorso, e ti sovvien un pensiero: ma perché non trasferirsi sulla Luna? Certo, da quel satellite potresti addormentarti vedendo delle vere stelle... Ma è possibile una cosa del genere?

Ebbene, secondo il Trattato sullo spazio extra-atmosferico, se ti capitasse l’occasione di poter costruire una casa sulla Luna, chiunque potrebbe abitarla. Grazie all’avvocato spaziale (sì, esiste davvero) Michelle Hanlon, sappiamo di più su queste curiosità. La professionista ha contribuito in maniera significativa alla creazione dei primi siti del patrimonio culturale fuori dal pianeta, tenendo in considerazione anche l’eventualità di condividere lo spazio extra-atmosferico con altre forme di vita.

“Abbiamo in vigore un trattato che regola le attività nello spazio ed è davvero come la Magna Carta. Il precetto più importante del Trattato sullo spazio extra-atmosferico è che lo spazio è per tutti e tutti hanno libertà di esplorazione e accesso a tutte le aree. L’altro precetto davvero importante è che nessuno stato può rivendicare un territorio nello spazio. Quindi, fondamentalmente, la domanda è: se non si può rivendicare un territorio, come possiamo costruire comunità nello spazio? Perché quel concetto si basa sull’idea di proprietà”, spiega l’avvocato.

Ovviamente ci sono delle questioni da risolvere: sulla Terra, ogni individuo ha il diritto di possedere proprietà, secondo la Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite; tuttavia, questa libertà viene meno nel momento in cui si attraversa l’atmosfera, quindi c’è bisogno di trovare un equilibrio per poter costruire, un domani, una comunità spaziale pacifica.

Chissà, grazie all’operato di figure come Michelle Hanlon potrai davvero comprare una casa tutta tua nello spazio!