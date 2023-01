Chief product officer di Meta: 'il Metaverso avrà lo stesso impatto degli smartphone'

Mentre praticamente nessuno si è "presentato" all'inaugurazione del Metaverso UE, in futuro potrebbero "presenziare" molte persone in generale in questi "lidi virtuali". Perlomeno questo è quello che dovrebbe avvenire stando alla visione di Meta, che continua a rilasciare dichiarazioni importanti in merito.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo e Business Insider, nell'ambito del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, Chris Cox, chief product officer di Meta, è sceso nel dettaglio di quella che rappresenta la sua visione del futuro del mondo Tech (e non solo). Proprio in questo contesto sono arrivate dichiarazioni che associano il Metaverso agli smartphone: secondo Cox, il primo potrebbe avere lo stesso impatto dei secondi.

D'altronde, questi ultimi hanno rappresentato una rivoluzione non di poco conto per la società, portando al "mondo perennemente connesso" in cui ci ritroviamo al giorno d'oggi. Cox pensa che anche il Metaverso avrà un impatto di questo tipo in futuro, diventando una parte importante della vita dei consumatori.

Nell'ambito della sua partecipazione al World Economic Forum, il chief product officer di Meta ha inoltre dichiarato che l'azienda di Mark Zuckerberg ha "lavorato instancabilmente" nel corso degli ultimi anni per fare in modo che la realtà virtuale risulti accessibile per i consumatori. Tuttavia, un'attuale limitazione che Cox individua nel progetto Metaverso è che manca ancora l'interoperabilità con altre piattaforme. Insomma, c'è ulteriore lavoro da svolgere, ma il chief product officer di Meta è convinto che in futuro quella del Metaverso sarà una "carta vincente".