In una chiesa in Inghilterra c'è una versione mini della Cappella Sistina

Se pensate che il capolavoro rappresentato nella Cappella Sistina possa essere visto solo a Roma, vi sbagliate. A Goring-by-Sea, l'opera attende i visitatori dell'umile chiesa degli English Martyrs. Alzando lo sguardo si può osservare proprio Il Giudizio universale, una copia del capolavoro di Michelangelo.

No, il buon Buonarrotti non ha fatto una vacanza in Inghilterra e ha realizzato anche lì la sua opera, ma si tratta del frutto dell'arduo lavoro e della dedizione di Gary Bevans, diacono della chiesa, che tra il 1987 e il 1993 ha trasformato il soffitto in una tela che racconta la grandezza del Rinascimento (ecco perché non si possono fare foto nella Cappella Sistina).

Bevans, con le radici piantate nell'arte della cartellonistica, ha intrapreso un viaggio che lo ha portato ben oltre la sua formazione. Senza aver mai calcato i corridoi di un'accademia d'arte, ha esplorato con curiosità e passione le tecniche dei grandi maestri, innamorandosi dell'epoca rinascimentale, considerata l'apice dell'arte occidentale.

La sua visione, ispirata da una visita alla Cappella Sistina originale, si è trasformata in un progetto ambizioso che ha catturato l'attenzione di turisti e telecamere, trasformando la chiesa in un punto di riferimento culturale e spirituale. L'opera di Bevans è una testimonianza della capacità umana di superare i propri limiti, di trasformare la fede in pennellate che raccontano storie divine.

La sua Sistina in miniatura, perfettamente proporzionata e ricca di dettagli, è un trionfo artistico che rievoca la maestria di Michelangelo. Ma oltre alla precisione tecnica, è il viaggio spirituale di Bevans a emozionare. In questa chiesa inglese, lontano dalla maestosità di Roma, si scopre che il divino può manifestarsi ovunque, purché ci sia qualcuno disposto ad ascoltare la propria vocazione e a trasformarla in un dono per gli altri.

A proposito, ecco come visitare gratis i musei Vaticani.