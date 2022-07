Vi siete mai chiesti come arrivano nelle nostre case le piante più esotiche?

Dal 1700, una cascata di piante esotiche è stata introdotta nell'orticoltura occidentale, solo una parte delle quali è stata adottata come piante da appartamento. Questo processo di adozione, addomesticazione e commercializzazione ha sradicato e denaturato queste piante dal loro contesto culturale ed ecologico originario.

Alcuni sono diventati simboli di un lontano mondo tropicale, anche se a volte stereotipato e cliché. Una pianta familiare che illustra questa situazione è la spettacolare pianta di formaggio svizzera, Monstera deliciosa.

I botanici occidentali che esploravano i tropici appena accessibili si sono trovati di fronte a un'abbagliante diversità di piante. Niente in Europa o in Medio Oriente li aveva preparati all'abbondanza e alla diversità di nuove forme di vita. Uno di questi scienziati e viaggiatori fu il botanico e sacerdote francese Charles Plumier, che pubblicò un resoconto dei suoi viaggi del 1689 come collezionista nei Caraibi. In esso ha illustrato la strana crescita e le foglie spettacolari delle piante tropicali, compresi i parenti dei monstera.

Durante la fine del XVII secolo i viaggiatori tropicali, come William Dampier e Georg Eberhard Rumphius, inviavano rapporti in Europa di piante esotiche che non potevano né essere trasportate vive in Europa, né coltivate se fossero sopravvissute al viaggio.

L'introduzione della custodia Wardian, una scatola resistente alle intemperie e all'inquinamento, che consentiva alle piante di sopravvivere a un viaggio in mare e consentiva agli hobbisti domestici di coltivare piante in case vittoriane inquinate, ha cambiato tutto.

Durante il XIX secolo si formarono società di caccia alle piante per trarre vantaggio da questo sviluppo. Una strana miscela di ricerca scientifica, estetica orticola e forte concorrenza commerciale, hanno raccolto piante tropicali per collezionisti privati ​​di piante che erano spesso spinti da un senso di competizione sociale e scientifica.

Al loro arrivo in Gran Bretagna le piante furono portate in fretta ai vivai Veitch dove esperti propagatori e ibridatori valutarono come ampliare le loro collezioni. Questo lavoro è stato eseguito a porte chiuse per proteggere le aziende dalla concorrenza.

Le specie di Dracaena arrivarono nelle prime collezioni olandesi dall'Africa occidentale; le prime violette africane dell'Africa orientale giunsero in Germania tramite amministratori coloniali; la stella di Natale, è arrivata in coltivazione tramite una missione diplomatica statunitense del XIX secolo in Messico.

Questi “espatri” cancellavano l’identità culturale di quelle piante, ad esempio la stella di Natale era una pianta culturalmente importante per gli aztechi, mentre la canna muta (Dieffenbachia) dal Sud America era usato come veleno per la caccia ed è ancora oggi apprezzato dalle comunità amazzoniche come protezione contro il male.

Una volta in coltivazione, queste piante erano soggette a complessi processi di allevamento. I caladium, originari del Brasile, furono allevati per la prima volta in Florida e in Francia. Alla fine del XX secolo furono poi adottati da allevatori in Thailandia, che crearono le proprie varietà spettacolari. In questo periodo si conoscono anche i "superpoteri" di questi esseri viventi.

Allo stesso modo, le violette africane, endemiche delle montagne dell'Arco Orientale del Kenya e della Tanzania, furono inviate per la prima volta in Germania nel 1891, esportate negli Stati Uniti pochi anni dopo per la fase successiva della riproduzione e successivamente adottate con grande entusiasmo dagli allevatori dietro la cortina di ferro.

Lo studio è stato condotto da Mike Maunder, Direttore Esecutivo della Cambridge Conservation Initiative.