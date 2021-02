Vi siete mai chiesti perché i cappelli della guardia reale inglese sono così alti?

L'immagine della guardia reale inglese è nota in tutto il mondo. Sono soldati dallo sguardo impassibile e una divisa particolarmente bizzarra: giacca rossissima e lunghi cappelli neri. Ma vi siete mai chiesti perché devono indossare un abbigliamento del genere? In caso di risposta negativa, siamo sicuri che il motivo potrebbe sorprendervi.

Per quanto paradossale possa sembrarci oggi, in passato l'odierna divisa delle guardie reali aveva uno scopo ben preciso.

Per esempio, il cappello doveva intimidire gli storici nemici, più precisamente i francesi. Lo stesso commentatore della famiglia reale, Richard Fitzwilliams, ha spiegato che "L'idea era quella di far sembrare la fanteria molto più alta del normale e, di conseguenza, più minacciosa".

I cappelli, detti anche "berrettoni", erano dei copricapi militari che iniziarono ad essere usati dai granatieri dei grandi eserciti delle monarchie europee a partire dal XVII secolo. La loro peculiarità era quella di essere composti da una particolare stoffa, al contempo ricoperta da pellicce.

A partire dal Settecento, Spagna, Francia ed Inghilterra decisero di cambiare il materiale e rendere il copricapo completamente composto da pelliccia d'orso. La prima comparsa di questa nuova versione venne testimoniata nei testi risalenti al periodo in cui si combatté la Guerra dei Sette Anni (1756-1763).

In Inghilterra si iniziò ad usare la pelle dell'orso bruno canadese e il primo episodio importante in cui vennero usati questi nuovi copricapi "ri-formulati" fu durante le guerre napoleoniche (1803-1815) - più precisamente quando, nel 1815, l'esercito inglese riuscì a sconfiggere le guardie imperiali francesi, guidate da Napoleone Bonaparte, nella nota Battaglia di Waterloo. Dopo la vittoria, il Duca di Wellington concesse alla fanteria di appropriarsi del colbacco che erano soliti usare i soldati dell'imperatore francese.

Da quel momento in poi quel cappello avrebbe caratterizzato la divisa di alcuni reggimenti dell'esercito britannico, compreso quello dedicato alla protezione della famiglia reale. Tuttavia, negli ultimi anni non sono poche le critiche all'utilizzo della pelle dell'orso, per un "accessorio" che assume, ormai, un valore unicamente simbolico e non pratico - come poteva essere, invece, in passato. Sfortunatamente, però, tutt'oggi non si è riusciti a trovare un'alternativa.

Per quanto riguarda, invece, la tunica rossa (coperta da una simil-cappa grigio nei mesi invernali), si dice che sia stata creata con quel colore scarlatto acceso per far mimetizzare il sangue, evitando che i soldati potessero vederlo nei loro abiti e rimanerne traumatizzati. Tuttavia, questo è solo un falso-mito.

La verità risulta abbastanza più pragmatica: il rosso era, in passato, la tinta più economica e facilmente reperibile per poter tingere i vestiti - contrariamente, per esempio al viola. Inoltre, sul campo di battaglia, era facilmente riconoscibile e salvò la vita a molti soldati dallo stesso fuoco amico.

E' evidente, quindi, che la tradizione storica sia tutt'oggi molto importante per la famiglia reale, tanto da lasciare la propria guardia indossare elementi tipici delle divise del passato.