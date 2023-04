Vi siete mai chiesti perché gli indiani indossano quel puntino arancione sulla fronte?

Vi siete mai chiesti perché molti indiani hanno un puntino arancione sulla fronte? Ebbene, oggi scoprirete il significato e che tipo di tradizione si nasconde dietro questo simbolo!

Siffatto “ornamento” è noto come “bindi” ed è un simbolo culturale molto importante per la religione induista: esso viene indossato sia dagli uomini che dalle donne ha un significato spirituale estremamente profondo. Secondo l’induismo, il bindi rappresenta il terzo occhio, un punto di vista interiore che indica la saggezza e la conoscenza divina; inoltre, simboleggia una forte connessione tra corpo e mente, che si traduce nel binomio fede-devozione nei confronti delle divinità induiste.

Il bindi è collocato sulla fronte in quanto lì si trova il “chakra della conoscenza”, dove si concentra l’energia vitale e spirituale del corpo. Tuttavia, esso è anche molto apprezzato come elemento estetico: molte sono le donne che lo indossano in occasioni speciali, come matrimoni o feste, per abbellire il loro viso.

Sebbene quello arancione sia il bindi più noto, ce ne sono altri che differiscono per forma, materiale e colore. In genere, esso è un semplice adesivo di piccole dimensioni di colore rosso o arancione, ma può esser anche realizzato con altri materiali, come il vermillion, la polvere di henna o la pasta di sandalo.

Grazie all’aumento della consapevolezza sulle tradizioni e le culture di tutto il mondo, il bindi sta diventando sempre più popolare anche in altre parti del mondo, sia come un ornamento del visto, sia come simbolo di conoscenza e consapevolezza.