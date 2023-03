Vi siete mai chiesti perché le lenticchie attirano ricchezza? Ecco il motivo

In moltissime culture locali, in Italia, le lenticchie sono riconosciute come un alimento portafortuna, specialmente se consumato il primo dell’anno. Insomma, “chi mangia le lenticchie a Capodanno, avrà soldi per tutto l’anno”... Ma come nasce questa tradizione italiana?

Ci spiace per gli amanti delle narrazioni popolari, ma sono pressoché “logici” i motivi che legano questi legumi alla pecunia: la forma tonda e la loro somiglianza con le monete hanno reso le lenticchie un simbolo di ricchezza e abbondanza. Inoltre, esse sono un alimento a lunga conservazione, oltre ad essere economiche, il che le rende perfette per i periodi in cui vi è carestia.

Sono molto ricche di proteine, vitamine, sali minerali e fibre; per questo motivo, sono comunemente note per essere un prodotto benefico per la salute, soprattutto se relazionato al diabete, all’obesità e alle malattie cardiovascolari.

Le lenticchie sono alla base di molti piatti famosi e internazionali (oltre al celebre cotechino con le lenticchie, si intende), come il soupe aux lentilles in Francia.

Insomma, sembra chiaro perché questi legumi sono da sempre sinonimo di sovrabbondanza: sono economiche, nutrienti, facilmente reperibili e, soprattutto, gustose. E voi le avete mangiate a Capodanno? Fateci sapere nei commenti se anche nelle vostre zone è famosa tale attribuzione.