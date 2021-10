Vi siete mai chiesti perché lenzuola e asciugamani degli hotel sono sempre bianchi?

Negli hotel o nei B&B una cosa è sicuramente certa: che gli asciugamani e le lenzuola saranno sicuramente di colore bianco. Perfino il piumone del letto potrebbe essere colorato, ma questi due oggetti saranno bianchi. Perché si utilizza questa convenzione?

Il motivo è semplice, ma non scontato: l'utilizzo di asciugamani e lenzuola completamente bianchi possono comunicare rapidamente e facilmente la pulizia della stanza. Oggi questa potrebbe sembrare un'idea ovvia, ma tale uso si diffuse soltanto durante gli anni 90', grazie alla catena di hotel Westin. Fino a quel momento, infatti, si utilizzavano lenzuola colorate (a proposito, sapete che non esistono colori in natura?).

"Il letto completamente bianco ha creato un curioso effetto", ha dichiarato a HuffPost nel 2014 Erin Hoover, ex vicepresidente del design per gli hotel Westin e Sheraton. "La gente pensava che una stanza fosse stata rinnovata, anche se in realtà era solo il letto ad essere stato cambiato. [Questa scelta] Ha avuto sicuramente un impatto enorme".

Anche dal punto di vista organizzativo l'utilizzo di asciugamani e lenzuola è molto utile e conveniente: sia le lenzuola che gli asciugamani possono essere lavati in lavatrice nello stesso bucato senza temere che i colori sbiadiscano. Questo è, insomma, il motivo per cui oggi vengono utilizzati asciugamani e lenzuola bianche (questo, invece, è il motivo per cui all'interno dei supermercati non ci sono finestre).