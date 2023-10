Vi siete mai chiesti perché le medicine hanno un sapore tanto sgradevole?

Prendere una pillola spesso lascia un sapore amaro e sgradevole in bocca. Questo problema, apparentemente banale, è in realtà piuttosto importante in medicina e alcuni scienziati stanno cercando di risolverlo. Ma perché le medicine sono tanto cattive al palato?

La nostra percezione dei gusti si è evoluta per difenderci dall’ingestione di sostanze indesiderate. Ad esempio, molte piante hanno un sapore amaro perché il nostro corpo ci vuole avvertire che ciò che stiamo mangiando è potenzialmente tossico e che quindi dobbiamo starne alla larga.

La maggior parte delle sostanze chimiche nei farmaci deriva da queste piante ed è quindi intrinsecamente amara. A volte, il saporaccio dei medicinali è un vantaggio perché ci dissuade dal prenderne troppi. In altri casi, però, il sapore sgradevole delle pillole può rappresentare un problema sia per i medici che per i pazienti.

Oltre il 90% dei pediatri ha segnalato che il sapore sgradevole dei farmaci è l'ostacolo principale al completamento di terapie. Questo è particolarmente problematico per i bambini, che sono più sensibili ai sapori amari fino all'adolescenza.

Alcune aziende farmaceutiche hanno inserito delle sostanze dolci all’interno di pillole e sciroppi, in modo da renderli più appetibili. Tuttavia, i farmaci sono formulati per contenere il minor numero possibile di additivi, per evitare interferenze con i principi attivi. Aggiungere sapori piacevoli non è una priorità e potrebbe creare più problemi che benefici.

Alcuni ricercatori stanno lavorando su soluzioni alternative e decisamente sofisticate. Gli scienziati della UCL School of Pharmacy, ad esempio, usano i dati provenienti da una "lingua robotica" per creare un sistema di intelligenza artificiale in grado di prevedere l'amarezza dei farmaci.

In ogni caso, l'obiettivo di rendere le medicine meno sgradevoli è ancora lontano. Fino ad allora non possiamo che tapparci il naso o mangiare qualcosa di dolce dopo aver preso un farmaco. D’altronde come diceva Mary Poppins, "con un poco di zucchero la pillola va giù".