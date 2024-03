Vi siete mai chiesti perché i minatori andavano nelle miniere con delle gabbiette?

Per gran parte del XX secolo, l'immagine dei minatori che scendevano nelle viscere della terra con una gabbietta contenente un canarino era comune nelle miniere di carbone. Un animale da compagnia, potrebbe dire qualcuno. Dopotutto, l'uso di animali per scopi bizzarri non è cosa rara.

I canarini non erano semplici compagni di lavoro, ma cruciali dispositivi di sicurezza. Il monossido di carbonio, un gas pericoloso e invisibile presente nelle miniere, rappresentava una minaccia costante. La sensibilità degli uccellini a questo gas li rendeva perfetti allarmi viventi: al minimo segno di sofferenza o alla caduta di uno di essi, i minatori sapevano che era il momento di evacuare per salvare le proprie vite.

L'uso dei canarini come indicatori di gas tossici fu inizialmente proposto da John Scott Haldane, noto per i suoi studi sul gas e sull'ossigenoterapia. Dopo un'esplosione in una miniera nel 1896, Haldane identificò il monossido di carbonio come causa principale e suggerì l'impiego di specie sensibili a questo gas per monitorare l'ambiente nelle miniere. Come ovvio, la scelta ricadde sui canarini per la loro spiccata sensibilità alla sostanza.

Il cambiamento verso metodi più moderni iniziò nel 1981, quando il governo britannico decise di sostituire i canarini con i cosiddetti "nasi elettronici", dispositivi capaci di rilevare gas pericolosi con precisione e affidabilità superiori. Questa transizione culminò nel 1986, con il divieto ufficiale dell'utilizzo dei canarini nelle miniere, segnando la fine di un'era.

Nonostante i progressi tecnologici, la reazione dei minatori al ritiro dei canarini fu mista. Questi uccelli, oltre ad essere vitali per la sicurezza, erano diventati parte integrante della quotidianità mineraria. I lavoratori erano soliti interagire con i piccoli animali durante il lavoro, trattandoli come dei benefici animali da compagnia, il che rendeva la loro presenza un distacco emotivo necessario.