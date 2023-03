Vi siete mai chiesti perché gli scuolabus sono di colore giallo?

Chissà quante volte vi siete chiesti perché gli scuolabus, nei film, sono sempre dipinti dello stesso colore: esso è una tonalità di giallo noto come “National School Bus Glossy Yellow”. Il modello standard di pulmino diventato celebre in tutto il mondo non è altro che il bus statunitense di fine anni ’30.

Fautore di questa scelta è il noto professore, della Columbia University, Frank Cyr che pare avesse molto a cuore la sicurezza stradale degli studenti. Il docente, nel 1939, organizzò un importante conferenza a New York, dove furono invitati i funzionari dei trasporti di oltre 48 Stati e i produttori di autobus, al fine di realizzare dei veicoli più moderni e sicuri.

Uno dei provvedimenti decisi durante la riunione era concernente il famoso colore giallo.

L’utilizzo di siffatta tonalità calda è dovuto principalmente alla necessità di trovare una cromaticità che fosse facilmente visibile in lontananza e distintiva allo stesso tempo. Nonostante Cyr non fosse un “addetto ai lavori”, né tantomeno un esperto di sicurezza, optometristi del calibro del dottor Stephen Solomon hanno molto apprezzato la scelta della tinta gialla, in quanto funzionale alle necessità.

“Questa tonalità è al culmine dello spettro di visibilità. Non c'è colore che attiri più attenzione o sia più evidente del giallo”. Inoltre, i moderni bus sono dotati di vari impianti di sicurezza in caso di urti, protezioni che evitano il ribaltamento, luci rosse lampeggianti ed infine bracci con segnale di stop.