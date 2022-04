Questo chihuahua ha appena ottenuto il record di cane più vecchio del mondo

Il Guinness World Records ha un nuovo "record-dog" sui suoi annali: un chihuahua chiamato TobyKeith (come il cantautore) che è ufficialmente il cane vivente più vecchio sulla Terra (non è però il cane più longevo in assoluto).

La creatura ha più di 21 anni. La sua proprietaria, Gisela Shore, ha deciso di prendere il cucciolo con sé, che ai tempi aveva solo pochi mesi, mentre stava facendo volontariato in un rifugio per animali di West Palm Beach. Decise di cambiare il suo nome da Peanut Butter a TobyKeith e, da quel momento in poi, il cane è rimasto sempre con lei.

Il chihuahua ha ampiamento superato ogni aspettativa, considerando che la vita media di questa razza canina è compresa tra i 12 ei 18 anni. Nato il 9 gennaio 2001, TobyKieth ha compiuto 21 anni all'inizio del 2022. Quest'anno, dopo essere stato avvisato da Gisela, il comitato del Guinness World Records ha verificato il suo status di cane più antico del pianeta.

A parte una condizione cardiaca non propriamente ottimale, il chihuahua gode di una salute relativamente buona per la sua età. Nonostante gli anni, l'animale fa ancora brevi passeggiate la mattina, mentre il resto delle sue giornate le passa accanto alla sua proprietaria mangiando riso, pollame e verdure. Secondo quanto affermato da Shore, la chiave per la longevità del suo animale domestico è stata una dieta nutriente ed esercizio fisico regolare.

Se siete fan dei felini, invece, ecco quanto ha vissuto il gatto più longevo al mondo.