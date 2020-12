Chili lancia i film gratis con pubblicità in Italia: ecco il catalogo

In questo fine 2020 particolarmente atipico, sono in molti a utilizzare le piattaforme di streaming per cercare un po' di svago. Non è un caso che questi servizi stiano effettuando progetti che possono tornare particolarmente utili di questi tempi. Dopo la funzionalità "Video Party" di Amazon Prime Video, ora Chili ha lanciato una nuova sezione.

Più precisamente, il noto servizio di streaming ha reso disponibile una categoria di contenuti chiamata "Film gratis con pubblicità". Quest'ultima è accessibile sia mediante l'apposita riga presente nella pagina principale dell'applicazione ufficiale di Chili che tramite il sito Web della piattaforma. I film che rientrano nell'iniziativa sono contrassegnati dalla scritta "Guarda gratis con pubblicità", posizionata in basso nel relativo riquadro. L'unico requisito per guardare i contenuti è quello di disporre di un account Chili.

Catalogo film gratuiti con pubblicità di Chili

In ogni caso, riportiamo di seguito i principali contenuti del catalogo gratuito con pubblicità di Chili (ovviamente aggiornato al momento in cui scriviamo).

Gemme da scoprire

Racconto di Natale;

One Chance - L'opera della mia vita;

We are the best!;

Qualcuno da amare;

Bambole russe.

La Vie En Rose

The Congress;

Un perfetto gentiluomo;

LOLA + JEREMY;

Tentazioni metropolitane;

Small Town Saturday Night.

Storie vere

Cristiano Ronaldo - Il mondo ai suoi piedi;

Caravaggio, la potenza della luce;

La Milano di Bagutta;

Il popolo di Re Heruka;

Ice and the Sky.

Grandi nomi

Crisi;

Sete;

Dopo la prova;

Il bel matrimonio;

Medea.

Cinema italiano

La verità, vi prego, sull'amore;

Rosso Mille Miglia;

Sandrine nella pioggia;

Anita e Garibaldi;

Le badanti.

Suspance

Il sospetto;

Segreti di famiglia;

Surrounded;

London River;

Tenderness.

Universi paralleli

La notte dei morti viventi;

Zombies in love;

The Horde;

Sharknado 4;

The Mangler, la macchina infernale.

Quelli citati sono solamente alcuni dei film disponibili con pubblicità su Chili. In totale ci sono centinaia di contenuti. Per dare un'occhiata al catalogo completo, basta recarsi sul portale ufficiale della piattaforma ed espandere ogni categoria mediante la voce "Mostra Tutto". Per il resto, se volete saperne di più in merito alla nuova sezione di Chili, potete consultare il sito Web di supporto.