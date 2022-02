La chiocciola è stata inventata nel 1536: ecco a cosa serviva

La chiocciola è sicuramente un simbolo utilizzato tantissimo al giorno d'oggi: dalle mail, il metodo di comunicazione più adoperato sul web, al tag degli amici all'interno dei Social Network. Tuttavia, sarete sicuramente stupiti dal fatto che il simbolo sia stato inventato molto prima dell'avvento del web, addirittura nel 1536.

Il simbolo potrebbe essere stato creato per la prima volta da dei monaci nel VI o VII secolo. Poiché questi uomini di chiesa scrivevano a mano numerosi manoscritti, cercarono un modo per utilizzare delle "abbreviazioni" all'interno dei loro testi. Una di queste era proprio la chiocciola, utilizzata per abbreviare la parola "verso" o la lettera "a" in latino.

Un'altra teoria, invece, vede l'invenzione della chiocciola dai francesi, per abbreviare la parola "at"; mentre secondo un'altra storia, la "@" venne utilizzata per la prima volta dal mercante Francesco Lapi a Firenze nel 1536, per indicare la quantità di merci per la vendita. Il simbolo veniva utilizzato come abbreviazione di "ciascuno a" relativo a un commercio (ad esempio, 10 mele @ [ciascuna a] 2 euro). A proposito, sapete come si sviluppa la caratteristica forma delle mele?

Con il passare del tempo il simbolo cadde in disuso, ma tornò in auge - così come sappiamo tutti - nel 1971 grazie all'informatico Ray Tomlinson. Per separare le due parti dell'indirizzo mail su Arpanet (il precursore di internet), Tomlinson aveva bisogno di un simbolo che non fosse già molto utilizzato nei sistemi operativi. La chiocciola, a questo punto, cadde proprio a fagiolo.

Visto che siamo in tema, sapete invece perché gli errori informatici vengono chiamati bug?