La produzione di chip a 3 nm non ingrana: a rischio le CPU Zen 5 e le GPU RDNA 4 di AMD

Le CPU AMD sono tra le più utilizzate nel campo dell'elettronica di consumo, poiché sono presenti sul 25% dei device in commercio. Tuttavia, pare che anche i colossi come AMD vadano incontro a dei seri disguidi produttivi: in particolare, questa volta è TSMC, che rifornisce AMD di chip a 3 nm, a riscontrare problemi nelle proprie catene di montaggio.

Stando a quanto riporta un articolo di DigiTimes rilanciato da Tom's Hardware, infatti, TSMC avrebbe difficoltà nella produzione dei propri chip di nuova generazione, ovvero quelli con nodo a 3 nm. Cioè potrebbe costringere molti produttori come AMD e NVIDIA a continuare ad utilizzare delle soluzioni più semplici da produrre in alte quantità, come i chip a 5 nm, imponendo soprattutto ad AMD una revisione di tutti i propri progetti futuri in campo CPU e GPU.

Il rumor di DigiTimes riporta che TSMC non sarebbe soddisfatta dei risultati ottenuti con i processi produttivi FinFET a 3 nm, che starebbero attraversando una fase di continua revisione nel tentativo di ridurre il numero di chip adatti alla vendita sul mercato, dunque non "faulty". La notizia va tuttavia presa con le pinze, perché TSMC non ha pubblicamente ammesso alcun ritardo nella produzione di chip a 3 nm, ma ha anzi spiegato di essere "in tempo e con dei buoni progressi".

Sempre secondo DigiTimes, invece, il produttore taiwanese avrebbe già allertato le principali aziende informatiche circa i problemi attraversati dalla produzione, chiedendo loro di rivedere i propri piani: nello specifico, Apple e Intel avrebbero già promesso investimenti maggiori per il miglioramento delle catene produttive a 3 nm, mentre altre compagnie come AMD sarebbero ancora alla ricerca di soluzioni alternative.

Ciò non significa che ci saranno problemi con le GPU e le CPU AMD di quest'anno o del prossimo, poiché le CPU Ryzen 6000 utilizzano un processo a 6 nm e le Ryzen 7000 (in uscita nel 2022) dovrebbero montare dei chip a 5 nm. Lo stesso vale per le GPU, dal momento che l'architettura RDNA 3 si baserà sempre sul nodo a 5 nm di TSMC. Saranno invece le CPU Zen 5 e le GPU RDNA 4 a utilizzare il nodo produttivo a 3 nm, almeno stando agli attuali piani di AMD.

A quanto pare, poi, AMD non potrà affidarsi nemmeno a Samsung, poiché anche le Samsung Foundries stanno riscontrando gravi problemi con il nodo produttivo a 3 nm. In una situazione del genere, dunque, è impossibile prevedere le mosse future dell'azienda di Sunnyvale: probabilmente nella risoluzione del problema potrebbe giocare un ruolo la recente acquisizione di Xilinx, anche se è difficile che AMD possa pensare a delle soluzioni senza affidarsi a TSMC o Samsung.