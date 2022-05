Chip AMD, RDNA2 e prezzo inferiore di Steam Deck: è la nuova Aya Neo Air Plus

Sin dalla presentazione ufficiale delle APU AMD Mendocino al Computex 2022, il paragone con Steam Deck è stato pressoché immediato. Tuttavia, era ancora impossibile preventivare come si sarebbe tradotto in termini pratici l'arrivo sul mercato di questi chip.

Un primo assaggio arriva direttamente dall'Asia e, più precisamente, da AYANEO. La compagnia, specializzata in dispositivi handheld da gioco e che ha da poco annunciato Aya Neo 2 e l'intera lineup 2022, nel suo ultimo evento in diretta virtuale ha svelato la prima console portatile dotata di questi chip.

Stiamo parlando di Aya Neo Air Plus, secondo device della sottofamiglia Air ma primo con Mendocino, laddove il modello Aya Neo Air era ancora basato sui Ryzen 5000U con Zen3 e grafica Vega.

Con il passaggio ai nuovi chip, le differenze con Steam Deck si assottigliano sempre di più, trattandosi di un'APU molto simile al modello custom disegnato appositamente per Valve con architettura Van Gogh a 7 nanometri. In questo, tuttavia, siamo su nodo a 6 nm, ma ancora non è chiaro quale potrebbe essere il suo impatto sul mercato, almeno in termini di esperienza di gioco e performance in generale.

Ciò che sappiamo è che grazie alle nuove APU, il prezzo di Aya Neo diventa finalmente allineato all'agguerrita concorrenza di Steam Deck, con un cartellino di partenza che dovrebbe attestarsi sui 289 dollari e un early bird riservato alla community di appena 199.