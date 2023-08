Il primo chip commestibile al mondo è tutto italiano: nasce dalla corazza dei granchi

Uno studio dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Milano ha dimostrato per la prima volta la fattibilità di un progetto realmente ambizioso: realizzare un chip commestibile. Scopriamo insieme la ricerca pubblicata sulla rivista Nanoscale.

Dopo aver visto il nuovissimo chip quantistico, questa volta la sfida era davvero ardua. Come riuscire a sviluppare dispositivi in grado di entrare nel nostro corpo senza provocare danni alla nostra salute? I ricercatori coordinati da Mario Caironi, hanno letteralmente reinventato il modo di costruire un chip.

Tutti i vari sensori hanno naturalmente bisogno di circuiti elettrici per poter funzionare, ragion per cui il team ha deciso di stamparli attraverso una tecnica simile a quella utilizzata dalle comuni stampanti. La particolarità? Anziché utilizzare del vero inchiostro, è stato adoperato dell’oro liquido.

È risaputo infatti, che questo prezioso materiale può essere ingerito tranquillamente dall’essere umano senza provocare danni, come dimostrano le decorazioni in pasticceria.

Il dispositivo è inoltre costituito da chitosano, ovvero un materiale commestibile presente nella corazza dei crostacei come i granchi. È per questo motivo in grado di assorbire l’acqua presente all’interno del nostro corpo, permettendo al dispositivo di funzionare. Ma a cosa potrebbe servire una simile invenzione?

Oltre alla semplice diagnosi che potrebbe avvenire in modo sicuramente più celere e preciso, si potrebbe ad esempio sfruttare in diversi trattamenti di disturbi alimentari, ma non solo.

"Questi dispositivi potrebbero essere impiegati nella diagnostica per costruire pillole commestibili e digeribili in grado di eseguire una serie di analisi lungo l’intestino e, all’occorrenza, di rilasciare farmaci. Ci sono poi le applicazioni nel campo alimentare per esempio per controllare la qualità del cibo o per rilevare la presenza di contraffazioni", dichiara Alessandro Luzio, uno degli autori dello studio.

A quanto pare, dopo aver osservato da vicino la prima batteria commestibile al mondo, ci troviamo dinanzi all’ennesimo passo in avanti in ambito medico e tecnologico.