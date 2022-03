Il chip M2 di Apple è imminente: lancio al keynote dell'8 marzo, compaiono le specifiche

Già da un leak dello scorso novembre abbiamo scoperto che Apple avrebbe lanciato il chip M2 nel 2022. Quello che non sapevamo era la data di lancio dei primi dispositivi con il chipset di Apple Silicon: a quanto pare, però, alcune fonti sembrano concordare sul fatto che il chip M2 sarà lanciato al keynote dell'8 marzo di Apple.

Questo è quanto riporta infatti l'insider di Bloomberg Mark Gurman nell'ultima edizione della sua newsletter power on, citando delle non specificate "fonti tra gli sviluppatori". A quanto pare, questa fonte avrebbe visto il chip M2 in azione proprio a pochi giorni di distanza dall'evento dell'8 marzo, nel quale dovrebbero essere mostrati i Macbook Pro 2022 con chip M2.

La stessa fonte ha informato Gurman che il chip M2 dovrebbe avere 8 CPU Core e 10 GPU Core e dovrebbe essere implementato su diversi Mac nel prossimo futuro. Il chip, inoltre, sarebbe già stato testato sull'ultima beta di macOS Monterey, il che lascia intendere che il suo rilasciato dovrebbe essere imminente. Spiega Gurman che "Sono stato informato da una fonte tra gli sviluppatori che Apple ha testato diversi Mac con un nuovo chip che include una CPU octa-core (con quattro Efficiency Core e quattro High-Performance Core) e 10 GPU Core".

L'insider ha anche aggiunto che "Apple ha testato il chip su macchine con sistema operativo macOS 12.3 (che dovrebbe essere rilasciato nelle prossime due settimane insieme ai nuovi Mac) e su un futuro macOS 12.4, oltre che su macOS 13, che verrà mostrato a giugno alla WWDC 2022". Le indiscrezioni di Gurman sono decisamente in linea con i tempi di Apple, poiché l'azienda di Cupertino ha rilasciato la quinta beta pubblica di macOS 12.3 circa una settimana fa, mentre il sistema operativo sembra ormai pronto al lancio per tutti gli utenti.

Quasi sicuramente, comunque, avremo più informazioni sul chip M2 durante il keynote Apple dell'8 marzo, che si terrà domani alle ore 19:00 italiane.